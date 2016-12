Pitt-Jolie, Fbi chiude indagini sull'aggressione dell'attore al figlio

Altra tappa della separazione tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Secondo quanto riporta il sito americano Tmz, l'Fbi ha chiuso le indagini sul presunto episodio di aggressione dell'attore ai danni del figlio a bordo di un aereo privato, perchè il fatto non sussiste. Quindi Pitt non sarà perseguito. Fonti delle forze dell'ordine spiegano che in realtà l'FBI non ha mai aperto un'inchiesta, ma ha solo raccolto informazioni sul caso.