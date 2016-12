Pirati dei Caraibi, ecco il primo teaser trailer del nuovo capitolo

Manca ancora qualche mese a "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" (la data di uscita in Italia è prevista a maggio 2017), ma nell'attesa i fan possono gustarsi il primo teaser trailer del film. Johnny Depp tornerà a vestire i panni di Capitan Jack Sparrow per distruggere la sua nemesi: il perfido Capitano Salazar (Javier Bardem). L'unica arma in grado di sconfiggerlo è il Tridente di Poseidone, ma per averlo Jack dovrà affrontare mille peripezie.