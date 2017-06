Pirati Dei Caraibi, a Parigi la prima de "La Vendetta di Salazar"

Alla prima europea del film "Pirati Dei Caraibi - La Vendetta di Salazar" c'era anche la troupe di Verissimo, capitanata dallo stilosissimo Jonathan, che ha stuzzicato tutti i protagonisti dell'ultimo capitolo della saga che ha avuto un successo planetario ed è giunta alla quinta pellicola. Molto divertito Johnny Depp, che del capitano Jack Sparrow ha ormai preso le sembianze: "Non immaginavo 5 film, pensavo mi licenziassero, inizialmente i produttori non erano entusiasti. Trovavano strano Jack Sparrow, non lo hanno capito subito. Chi bacia meglio tra Penelope Cruz e Javier Bardem? Beh, dipende - scherza l'attore statunitense - se Javier si è rasato o meno, mentre Penelope non ne ha bisogno, va bene così". Co-protagonista storico è Orlando Bloom, considerato insieme a Depp un'icona sexy. Lui, però, smentisce: "No, non c'è proprio competizione con Johnny. Come descriverei l'Italia? Artistica, meravigliosa, creativa, con una cucina deliziosa e donne bellissime. Non so se tornerò in Sardegna ques'estate, deciderò presto". Chiude, infine, lo spagnolo Javier Bardem: "Con Depp ogni aneddoto da raccontare è divertente, spesso hanno dovuto talgiare, perchè ridevo troppo. E' fantastico il modo in cui muove il corpo e si trasforma".