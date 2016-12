6 febbraio 2015 Pirandello tra pazzia e società civile racconta i veleni di tradimenti e gelosie In scena a Milano l'amara commedia dello scrittore siciliano in una toccante interpretazione di Luigi De Filippo Tweet google 0 Invia ad un amico

08:14 - Si apre e si chiude con un quadretto di famiglia semplicemente da inferno il "Berretto a sonagli" di Luigi Pirandello messo in scena al teatro Carcano di Milano con l'interpretazione di Luigi De Filippo nei panni di Ciampa. Nel mezzo, il racconto di un tradimento, quello del marito della signora Beatrice con la moglie del servitore devoto; le trame ordite dalla moglie offesa per incastrare il consorte; le denunce, le istigazioni, le voci del sano buon senso familiare e il desiderio di giustizia e di vendetta.

In scena va una commedia amara firmata dallo scrittore siciliano che sta per compiere un secolo di vita (Pirandello lo realizzò nel 1916) per raccontare con arguzia e al tempo stesso con lucida tristezza i veleni che regolano i rapporti sociali e familiari. A dar vita al protagonista, il devoto servitore Ciampa, al centro di una storia di umiliazioni e tradimenti, è uno straordinario Luigi De Filippo, che riveste il suo personaggio di ambiguità e tormento.



Non c'è nessun vincitore in una commedia che si districa tra "corda seria", "corda pazza" e "corda civile", in una girandola di attacchi e vendette in cui i legami familiari e sociali generano dolore e sofferenza. E in cui proprio la pazzia risulta l'unica via d'uscita in una realtà in cui nefandezze e tradimenti sono coperti dal quieto vivere e dalla rispettabilità.



Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello

Versione di Eduardo De Filippo

Con Luigi De Filippo - Ciampa

Francesca Ciardello - Beatrice

Marisa Carluccio - Assunta La Bella

Giorgio Pinto - Federico

Vincenzo De Luca - Commissario Spanò

Stefania Aluzzi - La Saracena

Stefania Ventura - Nannina

Claudia Balsamo - Adelina Ciampa



Scene e costumi di Aldo Buti



Regia di Luigi De Filippo

Lo spettacolo resta in scena a Milano, al Teatro Carcano di corso di Porta Romana, fino all'8 febbraio: giorni feriali ore 20,30; domenica ore 15,30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 02-55181377 o 02-55181362.