Piqué: "Ho conquistato Shakira con un sms"

Il Barcellona, Shakira, i figli, il Mondiale: ecco (in breve) la vita di Gerard Piqué, il difensore del Barcellona, nonchè campione mondiale di calcio, in studio a "Pomeriggio 5", da Barbara D'Urso. Tra una battuta e dei timidi sorrisi, Piqué risponde a tutte le curiosità della padrona di casa, e svela qualche retroscena della sua invidiatissima vita sentimentale. Compagno della cantante e artista Shakira, racconta come si sono conosciuti durante il Mondiale di calcio in Sudafrica nel 2010. "Alcuni calciatori, me compreso, erano nel videoclip di Waka Waka, il tormentone e inno ufficiale della competizione di quell'anno. Lei mi disse che avrebbe cantato nuovamente alla finale, così non ci ho pensato due volte: per rivederla avrei dovuto arrivare fino alla fine. E ho mantenuto la promessa: ora siamo felici e abbiamo due splendidi bambini".