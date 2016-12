Pinuccio: "Porto le mie chiamate a teatro, anche se c'è qualcuno che se l'è presa"

"Pinuccio chiama" sarà in scena al Teatro Leonardo di Milano l'11 aprile e prenderà di mira le campagne elettorali, ma non solo. Attraverso slide, santini politici e video satirici porterà il pubblico a riflettere sui temi di attualità e di politica. Il momento clou saranno naturalmente le telefonate, dirette agli esponenti di spicco della classe politica italiana.



L'11 aprile arriverai a Milano con "Pinuccio chiama", cosa porterai sul palco?

Ci saranno le mie telefonate ma anche molte slide, materiali raccolti in giro riguardanti la campagna elettorale e non solo.



Il cuore dello spettacolo sarà sempre la satira politica...

Sì, per il tour ho scelto proprio di toccare le città dove si andrà al voto. Parlerò dei candidati milanesi e anche del prototipo dell'elettore medio italiano. Com'è, come si esprime e soprattutto come vive l'ambiente virtuale.



C'è qualche politico che se l'è presa per i tuoi monologhi?

Gasparri mi ha bloccato, ma ormai siamo una comitiva. Siamo più quelli che sono stati bloccati che gli altri. So che qualcuno non l'ha presa bene, anche se non me l'ha detto esplicitamente. Soprattutto a sinistra, dove sono meno avvezzi ad accettare le critiche...



Se invece potessi davvero telefonare a qualcuno, chi chiameresti?

In questo momento chiamerei Renzi, perché è lui che detiene il potere adesso. Gli chiederei chi sono questi fantomatici poteri forti che tira in ballo e dice siano contro il governo. Se non sono loro i poteri chi altri sono? Noi?



Da qualche mese sei anche inviato di Striscia...

Striscia è stato un passaggio semplice perché sul Web avevo già sperimentato quel tipo di linguaggio. Hanno lasciato il mio personaggio com'era, con l'aggiunta di poter avere un impatto maggiore sul pubblico grazie alla televisione.



Cosa stai imparando da questa esperienza?

Ho scoperto che al Sud l'ambiente non è molto tutelato, non c'è rispetto del territorio. Le amministrazioni mettono in atto scelte scellerate...anche un bambino capirebbe che sono sbagliate! Un terra bella come il Sud mi dispiace che non venga rispettata proprio dagli stessi meridionali.



Teatro, Web, cinema e tv... Pinuccio 'da grande' cosa farà?

Ognuno di questi mezzi ha qualcosa che mi piace e riesco a destreggiarmi bene in tutti. Credo che la tv e il Web formino un connubio vincente: la tv riesce ad arrivare al grande pubblico mentre la Rete crea discussione. Del teatro amo il bellissimo contatto fisico con il pubblico, che immediatamente ti fa capire se fai ridere oppure no.



Qualche sogno ancora chiuso in un cassetto?

Per adesso la novità è Striscia e sto cercando di perfezionarmi come inviato. Poi c'è sempre il progetto di un film, che mi porto dietro da anni. Appena avrò un po' di notti libere lo finirò...