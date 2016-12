Pino Daniele, sindaco:siamo 100mila

23:31 - "Una partecipazione enorme, almeno in 100mila, per il flash mob per Pino Daniele in piazza del Plebiscito dove c'erano persone di ogni età". Sono le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ha partecipato alla manifestazione in ricordo dell'artista scomparso. "E' un fatto molto significativo che si possano celebrare i funerali anche qui, l'abbraccio di stasera è stato unico; Napoli doveva dargli il saluto nella 'sua' piazza".