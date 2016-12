Pino Daniele, sepoltura in Toscana

16:40 - Pino Daniele sarà sepolto al cimitero di Magliano, in provincia di Grosseto. Si tratta del paese in cui sorge la villa dove il cantautore è stato colto da malore la notte del 4 gennaio. Lo rende noto la famiglia, chiarendo che il luogo di tumulazione deriva da "una precisa volontà testamentaria". Da lunedì 12 gennaio le ceneri dell'artista saranno a Napoli, nella Sala Baroni del Maschio Angioino, per l'omaggio dei fans.