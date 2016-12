Pino Daniele,Renzi:voce incredibile

10:12 - "Una voce incredibile, quella non solo di Napoli e del Sud, ma di tutta l'Italia, una chitarra preziosa, una sensibilità rara che, con passione e malinconia, continuerà a raccontare in tutto il mondo il nostro Paese". Così il premier Matteo Renzi ricorda Pino Daniele. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato che in città sarà proclamato il lutto cittadino: "Metteremo a punto altre iniziative importanti, grandi e originali perché lui è unico".