Pino Daniele, in corso autopsia

13:20 - E' in corso all'obitorio dell'Istituto di medicina legale del Policlinico di Napoli l'autopsia sulla salma di Pino Daniele. L'esame viene eseguito dai consulenti incaricati dai pm di Roma che hanno avviato un'inchiesta per l'ipotesi di omicidio colposo. All'autopsia, a quanto si è appreso, partecipano anche consulenti della moglie di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarasi. A quanto risulta, non vi sono consulenti di persone eventualmente indagate.