Pink in dolce attesa, l'annuncio sui social: "Sorpresa!"

Gravidanza a sorpresa per Pink , che su Instagram ha sfoggiato il suo pancione ormai evidente con il commento: "Sorpresa!". Si tratta del secondo figlio per la cantante e il motociclista Carey Hart, con cui è sposata da dieci anni, dopo la primogenita Willow avuta cinque anni fa. Cilindro in testa e lungo vestitino bianco per Pink, che aspetta serena il nuovo arrivato mentre la figlia più grande abbraccia teneramente il pancione.

Il 2016 non poteva concludersi meglio i due, che a inizio anno avevano festeggiato la prima decade insieme come marito e moglie (con tanto di crisi superata).



"Buon anniversario alla mia meravigliosa metà. Dieci anni sono un traguardo piuttosto sorprendente per due disadattati come noi. Sono orgoglioso di noi, baby!! Grazie per essere un'incredibile moglie, madre e amica" le aveva scritto per l'occasione il maritino. E la dedica sembra aver portato fortuna, mettendo in viaggio la seconda cicogna