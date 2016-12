7 novembre 2014 Pink Floyd rinascono dopo 20 anni con "The Endless River" Nel nuovo disco tracce inedite e non utilizzate dalle sessioni musicali di "The Division Bell" del 1993 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:40 - A 20 anni dalla pubblicazione del loro ultimo album, i Pink Floyd tornano sul mercato discografico con "The Endless River". Le 11 tracce derivano dalle sessioni musicali del 1993 per "The Division Bell". David Gilmour, Rick Wright e Nick Mason avevano registrato molto materiale, la maggior parte era rimasto incompiuto. Gilmour e Mason l'hanno recuperato e riadattato per inserire i brani in questo nuovo e unico disco.

L'intenzione è stata quella di creare un album che fosse moderno ed emozionale, in memoria di Rick Wright scomparso nel 2008. Da oltre 20 ore di registrazioni, i Pink Floyd hanno selezionato le tracce migliori, aggiungendo nuove parti, ri-registrandone altre e rendendo attuale la vecchia tecnologia di studio per realizzare il nuovo album dei Pink Floyd.



"The Endless River" è un album strumentale diviso in “quattro parti” con una canzone, “Louder Than Words”, il cui testo è stato scritto da Polly Samson, moglie di David Gilmour, e primo singolo attualmente in radio. Il giorno in cui la band ha annunciato al mondo l’uscita del nuovo album, in 10 città selezionate da Gilmour e Mason (Milano compresa) sono state montate durante la notte delle maxi – affissioni che , a sorpresa, hanno svelato l'immagine di copertina.



Il concetto dietro all’immagine di un uomo che rema su un “fiume” di nuvole è stata creata da Ahmed Emad Eldin, un artista digitale egiziano di 18 anni. Poi è stata poi ricreata da Stylorouge, un’agenzia inglese di design premiata con numerosi riconoscimenti. Le copertine degli album dei Pink Floyd, principalmente create da Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis, sono leggendarie tanto quanto la loro musica. Storm è mancato nel 2013 e il compito di trovare un’immagine che portasse avanti il lascito di Storm è stato affidato a Aubrey ‘Po’ Powell, partner di Storm al Hipgnosis. Po ha detto: “Quando abbiamo visto l’immagine di Ahmed ci sono venuti subito in mente i Pink Floyd, aveva una sorta di risonanza floydiana. E’ enigmatica e aperta a varie interpretazioni, perfetta per un album intitolato The Endless River".