Pietrangelo Buttafuoco e Massimo Fini per un “Manzoni cultura” controcorrente

14:06 - Torna lunedì 15 dicembre, alle 21, l’appuntamento con “Manzoni cultura”, la nuova rassegna del teatro milanese dedicata a personaggi di spicco della cultura italiana. Sarà di scena questa volta una doppia intervista con due intellettuali e polemisti rigorosamente controcorrente: Massimo Fini e Pietrangelo Buttafuoco. A condurre la serata saranno Edoardo Sylos Labini e Marco Ventura.

La data dell'incontro non è stata scelta a casa. Il 15 dicembre infatti è l'anniversario della nascita (37 dopo Cristo) di Nerone, imperatore dipinto dagli storiografi come un crudele tiranno, un piromane, un persecutore dei cristiani. Proprio a Nerone, Fini ha dedicato un libro che smonta duemila anni di calunnie iniziate coi gossip di Svetonio. Un modo per entrare dalla porta della Storia nell'analisi del presente e del passato più prossimo senza tabù, senza pregiudizi, senza timori reverenziali. Ma con disincantato rigore e ironia.



Da quel libro, su spunto di Buttafuoco, Sylos Labini (che è anche l’ideatore della rassegna) ha poi tratto il suo spettacolo teatrale con il quale sta girando con successo l’Italia. Sul palco, a sottolineare musicalmente i vari momenti dell’incontro, ci sarà il dj Antonello Aprea.



