Piero Pelù: "Sul palco i Litfiba che non avete mai visto, più rock che mai"

Dopo aver riunito il gruppo originale nel 2013, andare a ripescare gli album dell'epoca del maggior successo di pubblico avrebbe potuto far malignare qualcuno. Ma invece di quei lavori, ovvero "El Diablo" (il fuoco), "Terremoto" (terra), "Spirito" (l'aria) e "Mondi sommersi" (l'acqua), il gruppo fiorentino ha deciso di dare una visione inedita. "Per dare un senso a questa operazione - continua il cantante - abbiamo deciso di preparare dei concerti in cui suoneremo tutte quelle canzoni che non abbiamo mai fatto dal vivo. Pezzi meno noti o anche b-side che spesso erano più belle delle canzoni entrate negli album".



L'operazione si svolge su più fronti: un cofanetto con tutti e quattro gli album e un dvd nei negozi, una serie di uscite allegate a "Tv Sorrisi e Canzoni" e "Panorama" nelle edicole, ma soprattutto concerti ad aprile a Roma, Firenze e Milano. L'antipasto dei quali è stata la serata all'Alcatraz martedì 13 febbraio, nella quale è stato proiettato in anteprima il dvd inedito con le immagini del tour di "Terremoto" del 1993 e che fa parte di queste uscite, seguito da un concerto di un'ora e venti dove il gruppo ha messo in mostra una forma smagliante e confermato l'intenzione di stupire. Nella scaletta infatti, dei cosiddetti successi, hanno trovato posto solo "Maudit", "El Diablo" e "Cangaceiro", come bis.

"Nei concerti di aprile comunque ci saranno anche molti altri pezzi di quelli più amati dai fan - avverte Ghigo nel caso in cui qualcuno fosse preoccupato -. Anche perché saranno show di quasi due ore e mezza e cambieremo scaletta ogni sera".



Sia per la pubblicazione del dvd, registrato all'epoca ma mai pubblicato, che per i molti brani suonati, particolare peso viene dato a "Terremoto". "Quel 1993 sembrava essere un momento di grande cambiamento, da Mani Pulite alla speranza che la parola mafia potesse diventare un ricordo del passato - dice Pelù -. Invece non solo non è cambiato nulla, ma anzi è peggiorato. E i testi di quelle canzoni sono attualissimi: il nostro punto di vista degli anni 90 si ripropone oggi con uguale forza".



Le date del tour:

12 aprile, Roma - Atlantico live

13 aprile, Roma - Atlantico live

20 aprile, Firenze - Obihall

22 aprile, Milano - Alcatraz (sold out)

23 aprile, Milano - Alcatraz