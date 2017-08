Piero Pelù, che bel pezzo di 55enne... con sexy compagna accanto

Un 55enne tutto d'un pezzo, e che pezzo... d'uomo! Piero Pelù si rilassa sul lettino a bordo piscina a Taormina, in Sicilia, come mostrano gli scatti di Chi. Slip rosso e fisico in super forma per il frontman dei Litfiba, che viene coccolato e accudito dalla bella compagna Gianna Fratta, direttrice d'orchestra, 43 anni e curve da dieci e lode. Il cantante si gode le cure della bella fidanzata, che mentre dorme gli tiene la mano, poi lo risveglia con un bacio.