Pierfrancesco Favino: "Il mio Arlecchino è un bambinone scatenato"

10:13 - Fine anno col botto per il teatro Manzoni di Milano dove, dal 9 al 31 dicembre, è in scena "Servo per due", commedia musicale interpretata e diretta da Pierfrancesco Favino. Una rilettura in chiave moderna del "Servitore di due padroni" di Carlo Goldoni. "Rispetto alla maschera di Arlecchino il mio Pippo è meno furbo e più ingenuo - dice Favino a Tgcom24 -, di fatto è un bambinone".

Quello fatto da "Servo per due" prima di approdare ai nostri palcoscenici è una sorta di salto mortale. Dal classico del teatro goldoniano il drammaturgo inglese Richard Bean ne ha tratto "One Man, Two Guvnors", rilettura ambientata negli anni 30 e piena di musiche. Un clamoroso successo al National Theatre di Londra al punto che Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli hanno deciso di riportare in Italia ciò che in parte era nostro, creando l'adattamento italiano. Ecco quindi "Servo per due", occasione per Favino di tornare in teatro dopo una assenza di quasi dieci anni. "Il desiderio del palcoscenico non si è mai spento - spiega lui -. Avevo e ho voglia di fare cose in teatro, per un attore è una cosa unica. Questa situazione era l'ideale dal momento che è nata insieme al gruppo teatrale Danny Rose, a cui appartengo".



"Servo per due" si inserisce in un genere piuttosto diverso da quelli affrontati da te in passato.

In realtà io ho sempre amato la commedia e il comico e così misurarmi su una cosa così diversa mi faceva piacere. Essere insieme al gruppo del Danny Rose mi ha dato coraggio ed entusiasmo.Visto il successo è stata una scommessa giusta da fare.



E' curioso il fatto che si sia arrivati a un classico del teatro nostrano attraverso una rilettura inglese.

Sì, parafrasando Manzoni possiamo dire che il testo ha sciacquato i panni nel Tamigi. Rispetto all'opera di Goldoni sono rimasti forti il tema della fame e della sensualità e ovviamente tutto l'intreccio con i due padroni, nel quale il protagonisti mette a frutto la propria furbizia mista a fanciullezza. Nel nostro caso l’abbiamo portato più verso un vero e proprio bambinone.



E' stato difficile calarti in un personaggio come Pippo/Arlecchino?

Il mio è stato uno studio fatto sull’Arlecchino sapendo che per fare un Arlecchino tradizionale ci vuole una vita, come hanno fatto i grandi del passato. Si tratta quasi di un altro mestiere. Abbiamo sempre ragionato in termini di fanciullezza, di gioia di vivere, di inconsapevolezza mai maligna, abbiamo levato il corno a una maschera che mantiene delle tradizioni un po’ più furbe.



Dà l'idea di essere uno spettacolo anche molto impegnativo dal punto di vista fisico. E' così?

E' faticosissimo. Eduardo a chi domandava cosa ci vuole per fare l’attore rispondeva “la salute”. E’ uno spettacolo faticoso per tutti, non solo per me ma che subito ripaga con la reazione del pubblico.



Bisogna dire che al tuo fisico non fai sconti. Prima ingrassato di 20 kg per il tuo ultimo film "Senza nessuna pietà" e adesso questo...

Un vero surplus di stress. Spesso si sottovaluta il fatto che fare l’attore è uno sforzo continuo. Siamo sottoposti a stress psicofisici costanti, tanto è vero che i grandi attori si mantenevano e si mantengono tutt’ora in allenamento.



Hai qualche rito scaramantico prima di entrare in scena?

Dipende dallo spettacolo. In questo caso con tutta la compagnia abbiamo un nostro rituale, che ovviamente non posso dire. Ma è più un divertimento che un gesto apotropaico.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni - Via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

mail: cassa@teatromanzoni.it

Per prevendita telefonica: numero verde 800 914 350