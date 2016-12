Pierce Brosnan fermato all'aeroporto con un coltello

I trucchi alla James Bond non sono serviti a Pierce Brosnan, che è stato fermato all'aeroporto del Vermont con un coltello da caccia. Un portavoce ha spiegato che l'attore è stato scoperto con l'arma al terminal e che è stato lasciato passare una volta risolto "l'incidente", senza alcuna denuncia. L'attore ha impersonato l'agente 007 sul grande schermo in quattro episodi della saga, tra cui "Goldeneye" e "Die another day".