12 febbraio 2015 Pierce Brosnan, brucia la villa di Malibu: distrutto il garage e la camera da letto Circa 50 pompieri hanno impiegato 35 minuti per domare le fiamme. Gravi i danni, ma nessun ferito Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:51 - Notte di paura per Pierce Brosnan. Il garage e una parte della villa di Malibu in cui l'attore abita con la moglie Keely Shaye Smith, sono andati distrutti durante un incendio scoppiato poco prima delle 22 di mercoledì 11 febbraio. Nessuno è rimasto ferito, ma i 50 pompieri intervenuti sul posto hanno impiegato circa 35 minuti per domare le fiamme, originatesi nel garage della villa, che è tra le più esclusive della zona.

La villa si trova sulla Broad Beach Road di Malibu, esclusiva zona residenziale di fronte all'Oceano Pacifico. Vicini di casa dell'ex interprete di 007 sono i colleghi Dustin Hoffman, Denny De Vito e il regista Steven Spielberg.