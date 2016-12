Phil Rudd, l'ex batterista degli AC/DC finisce di nuovo in prigione

A pochi giorni dalla condanna per possesso di droghe e minacce di omicidio, l'ex batterista degli AC/DC, Phil Rudd, finisce di nuovo nei guai. Il suo avvocato, come scrivono i media neozelandesi, ha confermato le manette ma non si conoscono ancora bene i motivi. Pare che in casa il musicista fosse in compagnia di alcune prostitute. Insomma, per il rocker australiano, è un periodo da dimenticare.