7 novembre 2014 Phil Rudd degli Ac/Dc scagionato dalle accuse di omicidio "Prove insufficienti". Non c'è possibilità di dimostrare che il batterista abbia assoldato il killer per uccidere due uomini ma resta l'accusa di minacce di morte

09:52 - Il batterista degli Ac/Dc, Phil Rudd, tira un sospiro di sollievo ma a metà. Durante l'udienza il pm ha fatto cadere le accuse di tentato omicidio per "prove insufficienti". Il batterista avrebbe assoldato il killer per uccidere due uomini, resta comunque l'accusa per minacce di morte. Intanto il suo avvocato, Paul Mabey, ha dichiarato: "Faremo causa per danni, il mio cliente è stato sottoposto a pubblicità negativa a causa di notizie false".