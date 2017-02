Pharrell Williams, la famiglia si allarga: tripletta di bebè

Pharrell e Helen, che sono marito e moglie dal 2013, ma che stanno insieme da moltissimi anni, erano già genitori di Rocket Ayer Williams, nato nel 2008 e a cui il cantante aveva dedicato "Rocket's Theme", realizzata nel 2010 per il film "Cattivissimo Me". Adesso la famiglia si è decisamente allargata e Pharrell non può che gioire di felicità. Un momento davvero fortunato per lui, anche sul piano professionale: già 10 volte vincitore ai Grammy Awards, è adesso alla sua 2° nomination dopo quella per "Happy", nel 2013 realizzata per "Cattivissimo Me 2".