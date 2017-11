PFM: "Ecco i nostri tatuaggi emotivi dal respiro internazionale"

Dal 2015, con l'abbandono di Franco Mussica dopo 45 anni e l'ingresso di Marco Sfogli alla chitarra, sono Djivas (bassista) e Di Cioccio (batteria e voce) a portare avanti uno dei progetti più gloriosi della storia della musica italiana. E lo fanno non con una politica di piccolo cabotaggio ma in maniera ambiziosa. "Emotional Tattoos" porta il gruppo in territori inesplorati, con una visione che travalica i nostri confini. "Abbiamo firmato un contratto internazionale con l'etichetta Inside/Out e quindi abbiamo pensato che il disco dovesse essere in inglese - spiega il bassista -. Però siccome questa cazzata l'abbiamo già fatta una volta, con 'Chocolat Kings', che in Italia non è stato recepito come meritava proprio per questo, abbiamo pensato di fare anche una versione italiana. Un bell'impegno perché significava fare due dischi al posto di uno".



Un impegno preso sul serio, persino contro un atteggiamento fin troppo semplicistico dei produttori. "Loro erano abbastanza easy sui testi, dicevano cose del tipo 'l'importante è che suoni bene' - dice Patrick -. Ma come? Per noi è importante quello che si dice, mica solo il suono. Allora ci siamo divisi le parti, Franz si è occupate delle parti in italiano con un cantautore che si chiama Greg Ferretti, mentre io mi sono occupato di quelli in inglese, insieme a una donna che si chiama Esperide. Però né io né lei siamo madre lingua e quindi abbiamo preso un coach per aiutare Franz, per una conferma sulle costruzioni dei testi, per la pronuncia, per il modo di cantare. E lui ci ha detto che si capisce che non sono stati scritti da americani, non perché siano sbagliati ma perché non è usuale per loro questo tipo di ricerca".