Peter Bernstein Quartet, al Parenti il maestro della musica improvvisata

10:44 - Secondo appuntamento con la rassegna "Jazz al Parenti". Domenica 22 marzo, alle ore 11, al Teatro Franco Parenti di Milano arriva uno fra i più significativi e applauditi esponenti del jazz e della musica improvvisata di oggi, il grande chitarrista Peter Bernstein. A completare il suo quartetto ci saranno Sam Yahel al piano, Omer Avital al contrabbasso e Gregory Hutchinson alla batteria.

Nato il 3 settembre 1967 a New York, Bernstein è uno dei chitarristi più importanti della scena jazzistica internazionale. Studia inizialmente il pianoforte per passare poi all’età di tredici anni alla chitarra. Prosegue gli studi alla Rutgers University sotto la guida di Ted Dunbar e Kenny Barron e si diploma anche alla New School di New York studiando con Jim Hall, che diventa uno dei suoi maestri più influenti. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti del calibro di Joshua Redman, Lou Donaldson, Diana Krall, Lou Donaldson e Eric Alexander tra gli altri. Da tempo è anche componente dei gruppi del leggendario sassofonista Sonny Rollins.



