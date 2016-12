Peter Bernstein ospite di "Jazz al Parenti"

17:18 - Domenica 22 marzo al Teatro Franco Parenti, per il secondo appuntamento della rassegna “Jazz al Parenti" in collaborazione con Aperitivo in Concerto, si presenta al pubblico milanese il musicista Peter Bernstein. Sul palco Bernstein si presenta affiancato da artisti di grandissimo prestigio internazionale: il pianista e organista Sam Yahel, il contrabbassista Omer Avita, il batterista Gregory Hutchinson.

Tra i prossimi appuntamenti in programma Steve Kuhn (4 maggio) e il sassofonista Lew Tabackin (12 aprile), cui si aggiungerà il suo sassofonista Logan Richardson (26 aprile), membro del gruppo Next Collective.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Franco Parenti via Pier Lombardo, 14

tel. 02 59995206

e-mail biglietteria@teatrofrancoparenti.it



ORARIO BIGLIETTERIA

Lunedì dalle 16 alle 19.30

Martedì a Sabato dalle 10 alle 14.30 e dalle 16 alle 19.30

Domenica dalle 10 alle 14.30