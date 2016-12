Pete Burns, cantante dei Dead or Alive, è morto a 57 anni: ossessionato dalla chirurgia estetica

Pete Burns, cantautore del gruppo britannico Dead Or Alive è morto domenica scorsa a soli 57 anni per un arresto cardiaco fulminante. Eccentrico e stravagante il cantante era noto anche per la sua partecipazione negli ultimi anni a reality tv come il Celebrity Big Brother (il Grande Fratello Vip). Ossessionato dalla chirurgia plastica si era sottoposto ad oltre 300 interventi.

La voce grossa e l'aspetto androgino Burns era un travestito con l'ossessione per l'aspetto estetico. Poche settimane fa aveva partecipato ad una trasmissione su Channel 5 svelando come la chirurgia estetica, sua vera ossessione, avesse più volte messo a rischio la sua vita. Eccentrico e stravagante aveva conosciuto il grande successo negli anni Ottanta con il brano "You Spin Me Round" (like a record), che diventò una vera e propria hit in tutto il mondo.

Da allora i Dead or Alive non raggiunsero mai più una tale notorietà, pur pubblicando molti altri dischi. Nel 2006 Burns entrò nella Casa del Grande Fratello Vip inglese, nel 2009 venne ricoverato in un ospedale di Londra in condizioni critiche, dopo un improvviso collasso, dovuto probabilmente ad alcuni effetti collaterali dei tanti interventi chirurgici a cui si era sottoposto.



"E' con la massima tristezza che dobbiamo annunciare la tragica notizia della morte improvvisa di ieri, dovuta a un arresto cardiaco fulminante, del nostro caro Pete Burns", è scritto in un comunicato, "E' stato un vero visionario, una bella anima di talento e mancherà a tutti coloro che hanno amato e apprezzato tutto quello che è stato e tutti i meravigliosi ricordi che ci lascia". "In lacrime dopo la scomparsa di @PeteBurnsICON E' stato uno dei nostri grandi e veri eccentrici e una parte davvero grande della mia vita! Oh là là. Difficile da credere!", ha scritto su Twitter il cantante britannico Boy George.