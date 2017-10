Per i Daiana Lou quella della strada è la terapia musicale vincente

Si sono fatti notare alla scorsa edizione di X Factor con una clamorosa autoeliminazione a un passo dalla finale. Adesso i Daiana Lou, duo italiano ma berlinese di adozione, torna con il suo primo album, "Streetherapy", in uscita il 27 ottobre. Lo anticipa il singolo "Thousand Scars", di cui Tgcom24 vi presenta il video in anteprima. Il brano è inserito nella colonna sonora del film "Terapia di coppia per amanti", con Ambra Angiolini.