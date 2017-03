Per Elio Germano e Fabio De Luigi è tutta, solo... "Questione di karma"

Falcone, regista di "Se Dio vuole" affida dunque la trama della sua nuova commedia ad una insolita e inedita coppia di attori. Giacomo (Fabio De Luigi) è un uomo buono, mite e un po' stravagante. La sua vita è stata segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo. Da adulto è lui ad occuparsi dell'azienda di famiglia, quale unico erede di una dinastia di industriali. Manager non per scelta, preferisce però dedicarsi alle sue mille passioni, più che degli affari. La sua vita cambierà dopo l'incontro con un eccentrico esoterista francese: lo studioso infatti afferma di aver individuato l'attuale reincarnazione del padre di Giacomo. Trattasi di tal Mario Pitagora (Elio Germano), un uomo tutt'altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Giacomo, che crede nel karma, si lascerà abbindolare dal furbo Mario, che approfitterà della situazione per spillare soldi al manager credulone. I due però cominciano a trascorrere insieme molto tempo e a diventare amici... una situazione che darà una svolta alle loro vite.

Nel cast anche Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Corrado Solari, Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Eros Pagni e Stefania Sandrelli.