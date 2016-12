5 marzo 2015 Per "Aperitivo in concerto" Tim Berne si incammina su "Sentieri selvaggi" Domenica 8 marzo, al teatro Manzoni, il sassofonista americano si esibirà per una data unica con il gruppo milanese diretto da Carlo Boccadoro Tweet google 0 Invia ad un amico

12:32 - Nuovo appuntamento con la rassegna "Aperitivo in concerto" del teatro Manzoni di Milano. Domenica 8 marzo, alle 11, salirà sul palco il celebre sassofonista Tim Berne che, nella seconda metà del concerto, dialogherà con "Sentieri selvaggi", notissimo e benemerito gruppo milanese, apprezzato internazionalmente per l’eccezionale lavoro svolto nel campo della nuova musica contemporanea. Il gruppo sarà diretto dal maestro Carlo Boccadoro.

Si tratta dell'incontro di due straordinari musicisti, per una prima e unica data italiana per quella che è una produzione esclusiva "Aperitivo in concerto".



Berne si presenta a capo del suo pluripremiato gruppo, Snakeoil, per un'esibizione all'insegna dell'improvvisazione più sofisticata e affascinante. Carlo Boccadoro ha invece riscritto per organico allargato alcune composizioni di Berne, oltre a scrivere per l'occasione "Snakes", una propria composizione dedicata a Berne e al suo gruppo.



Nel complesso si tratta di un incontro straordinario di intelligenze e sensibilità, un'acuta esplorazione delle possibilità di integrazione e di dialogo fra la scrittura e l'improvvisazione, sicuramente uno dei progetti più originali e stimolanti presentati dalla rassegna.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

fax 02 795674

info@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it