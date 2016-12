Penelope Cruz, lo scatto da bambina finisce su Instagram

14:12 - Occhi grandi e profondi, sorriso raggiante e la chioma corvina raccolta in due codini. Penelope Cruz anche da bambina non era un volto che passava inosservato. Ben Stiller ha voluto ripescare questo tenera fotografia 'vintage' dell'attrice spagnola, scattata a metà degli anni Ottanta, per annunciare il suo ingresso ufficiale nel cast di "Zoolander 2".

La Cruz si aggiunge così a Ben Stiller, Owen Wilson e Will Ferrell, già presenti nel primo capitolo del film dedicato al mondo dei modelli 'belli in modo assurdo'. "Zoolander 2" arriverà al cinema il 16 febbraio del 2016.



Stiller e Wilson avevano annunciato l'arrivo del nuovo film lo scorso marzo, durante la Fashion Week parigina, sfilando sul catwalk come modelli esperti. Il nuovo capitolo sarà ambientato in Europa dieci anni dopo il film originale e vedrà i due super-modelli Derek e Hansel in lotta contro un concorrente che cerca di farli fuori. Diverse top hanno già confermato che appariranno in ruoli minori. Tra queste Cara Delevingne, Karlie Kloss e Gigi Hadid.