Penelope Cruz, donna più sexy del mondo

20:05 - Dopo Scarlett Johansson, Mila Kunis e Angelina Jolie, tocca a Penelope Cruz. Il magazine "Esquire" l'ha incoronata donna più sexy del mondo. Un bel traguardo per l'attrice che nel 2009 è stata la prima artista spagnola a vincere un Oscar con il film "Vicky Christina Barcelona". Quarant'anni compiuti quest'anno, moglie, mamma, donna in carriera, senza dimenticare la sensualità. Il marito Javier Bardem, con il quale ha due figli, è fortunato.

Penelope ammicca sulla cover della rivista ma non si slaccia sulla vita privata: "Lo faccio per loro". Preferisce invece parlare di lavoro, e della sua crescita personale: "Negli anni i miei interessi sono cambiati. Ho fatto cose difficili, specialmente da giovane, a vent'anni. Avevo un'attrazione per i drammi. Sentivo il bisogno di esplorare l'oscuro, ma adesso non me ne importa più nulla. Le cose più interessanti per me ora sono quelle divertenti, accattivanti". Per questo la vedremo nelle sale con ben due film, "Ma Ma", e "Grimsby" con Sacha Baron Cohen. D'altronde non è detto che una donna sexy non possa fare anche ridere...