Paura per Sinéad O'Connor, la cantante irlandese su Facebook: "Sono in overdose"

Paura per Sinéad O'Connor . La cantante irlandese sul suo profilo Facebook ufficiale ha postato un messaggio annunciando di aver assunto un'overdose di stupefacenti. Grazie all'intervento della polizia, la star è stata ricoverata in ospedale in tempo. Le autorità, come spiegano i media irlandesi, hanno rassicurato che l'artista è " sana e salva " e sta ricevendo le cure mediche del caso.

"Le ultime due notti mi hanno distrutto. Mi sono fatta un'overdose. Non c'è altro modo per ottenere rispetto. Non sono a casa, sono in un hotel da qualche parte in Irlanda, sotto un altro nome", ha scritto la O'Connor, aggiungendo: "Finalmente vi siete sbarazzati di me".



L'artista in ottobre aveva rivelato di doversi sottoporre a una isterectomia. Aveva anche annunciato di voler cancellare i piani di un tour estivo e di voler farla finita con la musica.