Paura per Ricky Gianco, colpito da un lieve infarto

Doveva essere presente a Riccione per la presentazione del docu-film “Nessuno ci può giudicare”. Ma in partenza per la città romagnola, Ricky Gianco è stato colpito da un lieve infarto a Milano. L’artista ha voluto rassicurare il pubblico con una telefonata in diretta: "Ho sentito uno strano fastidio al petto. Il mio medico mi ha consigliato di fare un elettrocardiogramma, ho così scoperto di aver avuto un infartino".