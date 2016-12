Paura per Paris Hilton su un aereo che precipita, ma è tutto uno scherzo

Ha pianto e urlato per tutto il tempo, credendo di stare su un aereo che stava per schiantarsi. E invece era tutto uno scherzo. Paris Hilton alla fine ha tirato un bel sospiro di sollievo, ma per poco non è morta d'infarto. Era in viaggio su un jet provato sopra Dubai e gli amici hanno simulato uno scherzo facendo credere alla estrosa ereditiera che ci fosse un guasto e chi di li a poco sarebbero precipitati. In volo è stato il delirio.