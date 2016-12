Paura per Emma Watson: "Volevano rapirla durante le riprese del nuovo film"

A lanciare la bomba è il quotidiano britannico "The Sun", che racconta di un tassista che dopo aver ascoltato una discussione in taxi ha sventato un rapimento ai danni dell'attrice Emma Watson. La star 25enne sta infatti girando il remake Disney de "La Bella e la Bestia" a Londra e sarebbe stata presa di mira da due addetti alle pulizie degli Studios originari dell'Europa dell'Est. Tanta paura dunque e misure di sicurezza rafforzate sul set.

Il driver, che capiva la lingua dei malviventi, prima ha ascoltato in silenzio e poi ha avvertito i responsabili degli Shepperton Studios di Londra. "Emma è già stata vittima di qualche stalker – ha detto una fonte anonima - e per questo c'è stata molta preoccupazione". In realtà, il quotidiano concorrente "The Mirror" ha subito smentito lo scoop e ha parlato di "falsità". Un cosa è certa, la Watson adesso è sotto controllo 24 ore su 24.