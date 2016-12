Paura per Emma: trova un'iguana in giardino

Momenti di paura per Emma Marrone che sabato è stata "visitata" da un'iguana barbuta nella sua abitazione romana. L'artista salentina ha subito contattato il 113: gli agenti del commissariato Monteverde sono prontamente intervenuti coinvolgendo il servizio veterinario. Il rettile è stato messo al sicuro e portato via dal giardino. Scampato il pericolo, Emma ha condiviso su Instagram una breve clip in cui ricostruisce i fatti: "Bene, mi sono ritrovata un'iguana in giardino. Io che pensavo che i pappagalli verdi fossero il massimo mi ritrovo un'iguana in giardino".