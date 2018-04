Intervento d'urgenza a cuore aperto per Arnold Schwarzenegger . L'attore 70enne ed ex governatore della California, secondo quanto riporta il sito Tmz , era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa deve essere andato storto e si è deciso di intervenire. Già nel 1997 Schwarzy si era sottoposto a un intervento simile. La prima fase della star dopo l'operazione è stata: "Sono tornato".

L'operazione sull'ex mister Universo e interprete, tra gli altri, di "Conan il Barbaro", "Total Recall" e "Terminator", è durata varie ore. Il portavoce di Schwarzenegger, Daniel Ketchell, ha confermato al "Washington Post" che l'attore è in condizioni stabili. Non ha però fornito altri dettagli sull'operazione: "E' stabile. Questa è la cosa più importante", ha precisato.



Schwarzy si è recato nella clinica Cedars-Sinai di West Hollywood in California per la sostituzione di una valvola cardiaca. L'intervento era in qualche modo sperimentale e si sono verificate delle complicazioni, ma i medici erano preparati all'eventualità di fallimento della sostituzione della valvola quindi hanno rapidamente deciso che l'ex governatore della California aveva bisogno di un'operazione d'urgenza.



"Sono tornato" - Da lui non ci si poteva aspettare davvero altro. La prima frase che Schwarzenegger ha pronunciato al suo risveglio dopo l'operazione è stata: "Sono tornato". La citazione dal film Terminator, ovviamente, non è affatto casuale. Lo ha riferito il suo portavoce, Daniel Ketchell, aggiungendo che la star è apparsa "di buon umore".