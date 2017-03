Paura per Al Bano, ricoverato dopo un malore

Nuovi problemi di salute per Al Bano. Nella serata di domenica 19 marzo, dopo un'esibizione in pubblico a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, ha avuto un malore. Un suo collaboratore lo ha accompagnato a Bari, dove è stato ricoverato al Policlinico. Successivamente è stato portato all'ospedale di Lecce per una leggera ischemia. Già prima di Sanremo, a dicembre, il cantante era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un attacco cardiaco.