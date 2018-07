Paul Walker , l'attore morto il 30 novembre 2013 in seguito a un tragico incidente stradale, ha lasciato un enorme vuoto nei suoi famigliari e nei tanti fan che lo hanno amato nel ruolo di Brian O'Conner nella serie di film " Fast and Furious ". Ora un documentario, dal titolo " I Am Paul Walker " che verrà presentato l'11 agosto sull'emittente americana Paramount Network, ne racconta alcuni lati inediti.

"La vita di Paul Walker è stata pienamente vissuta e la sua eredità di gentilezza e compassione continua a ispirare gli altri" è la didascalia su YouTube che annuncia le prime immagini del documentario, ricco di testimonianze toccanti e immagini inedite.



"Paul? Da piccolo amava andare veloce". A dirlo con gli occhi lucidi è Ashlie, sorella dell'attore californiano, mentre scorrono le immagini della loro infanzia felice.



Ma la prima immagine che si vede è quella di un sorridente Paul Walker a 13 anni nel 1986, mentre a raccontare lati meno conosciuti dell'attore ecco ancora il fratello Cody, l'attore Tyrese Gibson e il regista Rob Cohen tra gli altri.



"I Am Paul Walker", prodotto da Network Entertainment, esplora il privato di Walker in parallelo con la sua carriera cinematografica. Racconta i suoi film di successo, l'amore per la figlia Meadow e la famiglia, la passione per il surf e per le corse automobilistiche, l'interesse per la biologia marina e per gli squali e l'impegno nel sociale attraverso la sua ong, "Reach Out Worldwide".