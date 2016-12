Paul Walker, anche il padre fa causa alla Porsche

Un'altra denuncia per la Porsche. Anche il padre dell'attore Paul Walker ha querelato la casa automobilistica. Come la nipote Meadow - la figlia 16enne dell'attore - sostiene che l'auto Carrera GT che suo figlio guidava mancava di alcune caratteristiche di sicurezza che avrebbero potuto salvargli la vita. La citazione in giudizio è per "negligenza e omissione di soccorso".