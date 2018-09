Paul Simon, a New York l'ultimo concerto della sua carriera

Al Flushing Meadows Corona Park, nel Queens di New York, si è concluso il tour di addio ai palchi live di Paul Simon . Sul palco ha portato per mano gli spettatori in un viaggio lungo 50 anni di carriera in 26 brani. "Siamo a venti minuti di bicicletta da dove sono cresciuto", ha detto l'artista, prima di chiudere la performance con l'indimenticabile "The Sound of Silence" . Il suo non è un ritiro vero e proprio ma un addio alla musica dal vivo.

Il musicista 76enne ha raccontato dal palco al folto pubblico: "Sembra più destino che coincidenza dover fare l’ultimo spettacolo del tour finale al Flushing Meadows Corona Park di New York. Quando ero bambino avrei potuto guidare la mia bici da casa al parco in circa 20 minuti". E poi salutando tutti ha detto: "Ma questo è più un arrivederci che un addio. Grazie a tutti per esser passati, mi sono divertito molto".



In scaletta "Me and Julio Down by the Schoolyard" (eseguita in coppia con la moglie Edie Brickell), "Graceland", "America", "Bridge Over Troubled Water", "The Boxer".