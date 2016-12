Paul McCartney "riscopre" i Beatles: "Another Girl" per la prima volta

12:34 - Il patrimonio artistico dei Beatles è talmente ampio che anche nel 2015 è possibile avere una primizia assoluta. E così Paul McCartney, in un concerto a Tokyo, ha eseguito per la prima volta dal vivo "Another Girl", brano del 1965 contenuto nell'album "Help" e che faceva parte anche della colonna sonora del film.

Per McCartney eseguire durante i suoi concerti brani dei Beatles non è certo una novità. Lo ha sempre fatto dai Wings in avanti, facendoli diventare da fine anni 80 in poi, la parte preponderante del suo concerto. Ma "Another Girl", benché nell'album fosse cantata proprio da lui, non l'aveva mai eseguita.



La canzone non è tra le più celebri del canzoniere beatlesiano ma fa parte di un album amatissimo e nel film diretto da Richard Lester nel 1965 è protagonista di una divertente scena in cui i quattro si scambiano gli strumenti. E proprio Paul in quel caso fu quello che si divertì di più: perché se a John Lennon toccò la batteria, a Ringo Starr la chitarra e a George Harrison il basso, McCartney pensò bene di suonare una bella ragazza in costume.