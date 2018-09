Paul McCartney, mini live a sopresa alla Grand Central Station di New York

E' stato un live indimenticabile quello che Paul McCartney ha regalato venerdì sera ad una folla di fan in visibilio. A sorpresa l'ex Beatles si è esibito alla Vanderbilt Hall della Grand Central Station, nel cuore di New York, trasformata per l'occasione in un palco da mega concerto. L'artista ha cantato alcuni brani del suo nuovo album "Egypt Station", ma anche molti grandi successi del passato da "Let it be" a "A Hard Day’s Night".