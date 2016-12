Paul McCartney: "Ho un sacco di idee per il nuovo album e mentre cucino ascolto l'hip hop"

Pensa a un nuovo album Paul McCartney , anche se le vendite non gli interessano. Come racconta a " Rolling Stone ", a tre anni dall'ultimo lavoro, ha un "sacco di idee". "La cosa più importante sono le canzoni, pubblicherò quelle che mi piacciono", sottolinea. Quanto alla musica, l'ex Beatles confessa di ascoltare l'hip hop mentre cucina e di stimare Kanye West : "Vado spesso a sentirlo in concerto".

Per Paul la "musica è come uno psichiatra, puoi raccontare alla tua chitarra cose che non dici alle persone...". McCartney è consapevole che il mondo della discografia è cambiato: "Ma la cosa non mi interessa, penso solo a elle belle canzoni".

Il cantautore fa anche un salto nel passato e ricorda il suo rapporto speciale con John Lennon: "Eravamo ragazzi che stavano crescendo insieme. Dopo il nostro scioglimento l'ho incontrato e mi ha abbracciato ed è stato fantastico perché solitamente non lo facevamo, in quella occasione mi ha detto: 'Che bella sensazione'...".

Ricorda anche i primi incontri con Yoko Ono e il loro rapporto che è cambiato nel tempo: "Le ragazze non venivano in studio di registrazione, quando John si è messo con Yoko lei viveva in mezzo a noi. Ed eravamo sempre molto tesi. Dopo tanti anni ho capito che la resistenza andava superata, oggi siamo come due compagni".