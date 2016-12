Paul McCartney, esce un'antologia della carriera solista dell'ex Beatle

Dopo alcuni indizi disseminati sui social con brevi videoclip, Paul McCartney ha svelato la copertina della sua nuova uscita discografica. Si tratta di " Pure McCartney ", una raccolta di 67 brani che racchiudono la carriera da solista dell'ex Beatles in uscita il 10 giugno. "Io e il mio team abbiamo pensato di mettere insieme una raccolta dei miei brani non avendo altro in mente se non l`idea di avere qualcosa di divertente da ascoltare".

Il disco sarà disponibile in tre versioni: una con doppio cd, una da quattro cd e una da quattro lp. I brani abbracciano il periodo che va dall'esordio solista del 1970 fino al remix del 2015 di "Say Say Say". "Forse è qualcosa da ascoltare durante un lungo viaggio in auto durante una festa con amici o una serata a casa. Così abbiamo ragionato insieme e ci siamo trovati con queste playlist da vari periodi della mia carriera", dice McCartney, parlando del progetto. "Mi soddisfa, mi piace e spesso mi stupisce il fatto che io sia stato coinvolto nella scrittura e nella registrazione di così tanti brani, così diversi gli uni dagli altri". Intanto i fan italiani attendono speranzosi che venga aggiunta almeno un data al tour mondiale "One on one" che Sir Paul inizierà il prossimo 13 aprile dalla California.