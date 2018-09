Paul McCartney e l'esperienza con la droga

“Era enorme, un muro enorme di cui non riuscivo a vedere la cima, ed io ero in fondo... - ha raccontato - Abbiamo avuto la sensazione di avere visto una cosa più grande di noi".



La dimetiltriptammina è un allucinogeno che viene prodotto in modo naturale nelle piante, negli animali e anche nel corpo umano. Se fumata o iniettata, questa droga provoca "viaggi" quasi extracorporei. L'apparizione di Dio è stata "un indizio", ha proseguito l'ex Beatles. Paul ha anche raccontato un momento "emozionante" successo dopo la morte della sua prima moglie Linda: in campagna vide uno scoiattolo bianco e il musicista è convinto che fosse "Linda, tornata per darmi un segnale".