Paul McCartney, da aprile prende il via il nuovo tour "One on one"

Il nuovo tour di Paul McCartney si chiama "One on one" e prenderà il via il prossimo 13 aprile da Fresno, in California. L'ex Beatle ha previsto per il momento solo altre sei date tra Usa e Canada, a cui seguiranno due appuntamenti europei: il 12 giugno al Pinkpop Festival in Olanda, e il 30 al Rock Werchter in Belgio. Per il momento non ci sono date italiane, ma i fan sperano che l'itinerario nel Vecchio Continente possa essere ampliato.