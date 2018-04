Patty Pravo rivela: "Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice"

Patty Pravo fa un bilancio della sua vita e si racconta in un'intervista a "Chi", nel numero in edicola da mercoledì 25 aprile: "Sono stata sposata cinque volte delle quali tre in contemporanea, ma per un solo momento ho desiderato di avere un figlio per amore e per lo stesso motivo ho deciso di non farlo". E poi racconta: "Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice".