Patty Pravo, a 67 anni sfoggia un topless ancora perfetto

Patty Pravo sembra non invecchiare mai e a 67 anni mostra un topless che farebbe invidia a molte donne più giovani. La cantante si è concessa qualche "goccia di sole", come scrive su Facebook, prima di un concerto a Marina di Massa, in Versilia. Le foto hanno fatto il pieno di like (quasi 1900) in poche ore e al fan che commenta: "Stento a credere sia lei", la ex ragazza del Piper risponde: "Mettiti gli occhiali".