Patto e gli amori "Distanti" come il sole e la luna

La distanza tra due persone che un tempo si sono amate ma che adesso, come il sole e la luna, non possono stare insieme. "Distanti" è il nuovo singolo, feat Zulù dei 99 Posse, di Patto (Fabio Ferro), tra i più apprezzati rapper della scena campana. Estratto dall'album ImPatto, Fotografa i rapporti umani, intensi, autentici e fragili. Il video, in anteprima per Tgcom24, è stato diretto da Rocco Messina.