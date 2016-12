8 aprile 2015 Paris Jackson pazza d'amore presenta il fidanzato su Facebook La figlia 17enne di Michael torna a sorridere con Chester Castellaw dopo il periodo buio che l'ha portata a tentare il suicidio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:48 - Paris, la figlia 17enne di Michael Jackson, esce allo scoperto con il primo amore. I rumors si rincorrevano da tempo così la ragazza ha deciso di presentare il fidanzato su Facebook. Eccola infatti felice e romantica al fianco di Chester Castellaw, appena maggiorenne. Di lui si sa che gioca a calcio e che proviene da una famiglia benestante.

Paris, figlia della pop star e dell'infermiera Debbie Rowe, torna dunque a sorridere dopo un periodo buio. Nel 2013 la Jackson ha infatti tentato il suicidio, ha sofferto molto per la perdita del padre e secondo quanto raccontano persone molto vicine alla famiglia pare che il nuovo amore l'abbia aiutata con la sua "gentilezza" e "sensibilità". Il sito di gossip "RadarOnLine" assicura che Paris ha perso la testa per Chester e che ha già fatto le presentazioni ufficiali in casa.